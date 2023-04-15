SİMURG HALAL LUXURY HOTEL

Alkolsüz ultra her şey dahil aile oteli konseptiyle kadın havuzları, karma havuzları, kadın-erkek ayrı spa merkezleri, 300 mt uzunluğunda mavi bayraklı plajı, geniş ferah odaları, helal yiyecek ve içecek sunumu ile kusursuz hizmet anlayışımızla tatilinize renk katıyoruz.

Antalya, Alanya, payallar mevkiinde denize sıfır olarak konumlanmış tesisimizde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm detaylar sizler için düşünülerek tasarlanmıştır. Simurg Halal Luxury Hotel 411 konforlu odası ile Akdeniz’in kıyısında misafirlerimize eşsiz bir tatil deneyimi sunmaktadır.

Denize sıfır islami otelimizde sizlere sadece muhafazakar ailelere uygun bir tatil ortamı sunuyoruz. Aynı zamanda, restoranlarımızda sadece halal ürünler kullanıyoruz. Keyifli bir tatil için bize katılın!