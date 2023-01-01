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Simurg Halal Luxury Hotel
Simurg Halal Luxury Hotel
Simurg Halal Luxury Hotel
Simurg Halal Luxury Hotel
Simurg Halal Luxury Hotel
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KONSEPTSize Özel Ayrıcalıkları Keşfedin.

KADINLARA ÖZELKadın Misafirlerimize Özel Hizmetler.

BALAYIUnutulmaz bir Balayı için Özel Balayı Konsepti.
SIMURG HALAL LUXURY HOTEL 5 YILDIZLI DENİZE SIFIR ALKOLSÜZ AİLE TATİLİ

Alkolsüz ultra her şey dahil aile oteli konseptiyle kadın havuzları, karma havuzları, kadın-erkek ayrı spa merkezleri, 300 mt uzunluğunda mavi bayraklı plajı, geniş ferah odaları, helal yiyecek ve içecek sunumu ile kusursuz hizmet anlayışımızla tatilinize renk katıyoruz.


Antalya, Alanya, payallar mevkiinde denize sıfır olarak konumlanmış tesisimizde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm detaylar sizler için düşünülerek tasarlanmıştır. Simurg Halal Luxury Hotel 411 konforlu odası ile Akdeniz’in kıyısında misafirlerimize eşsiz bir tatil deneyimi sunmaktadır.
Yeni Bir Tatil Anlayışına Hazırlanın!

Denize sıfır islami otelimizde sizlere sadece muhafazakar ailelere uygun bir tatil ortamı sunuyoruz. Aynı zamanda, restoranlarımızda sadece halal ürünler kullanıyoruz. Keyifli bir tatil için bize katılın!

KONAKLAMA KONFORLU ODALARIMIZ

Rahatınız için en ince ayrıntıların düşünüldüğü  otelimizde; her zevke ve ihtiyaca yanıt veren birbirinden keyifli 6 farklı oda tipinde konfor ve lüks standart olarak sunulmaktadır.

Standart Oda
30 m² 3 Kişilik 1 Banyo
Deniz Manzaralı Oda
40 m² 4 Kişilik 1 Banyo
Deniz Manzaralı Deluxe Oda
45 m² 4 Kişilik 1 Banyo
Aile Odası
65 m² 6 Kişilik 1 Banyo
Connection Aile Odası
80 m² 8 Kişilik 2 Banyo
Dubleks Oda
90 m² 8 Kişilik 2 Banyo
Sıradışı ve Yepyeni Tatil Anlayışı HUZUR & ETKİNLİK
Havuz & Plaj

Torosların ardından uzanan muhteşem akdeniz kıyısında ufuk çizgisiyle buluşan hanımlara özel teras havuzu, ailenizle birlikte eğlenceli vakitler geçireceğiniz karma havuz, tarihi, doğal yapısı ile tüm dünyayı kendine hayran bırakan Alanya'da mavi bayraklı özel plajımız Simurg Halal Luxury felsefesiyle buluştu, sizin tercihiniz hangisi olurdu?

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Restaurant & Bar

Yetenekli aşçılarımızın, barmen ve baristalarımız tüm hünerlerini sergileyerek özenle hazırladığı birbirinden lezzetli usta işi yemeklerin ve keyifli içeceklerin profesyonel servis ekibimizin sunumlarıyla buluştuğu mekanlar çok özel olmalıydı ve bu keyifli anlar elbetteki Simurg Halal Luxury Hotel imzalı Restaurant ve Barlarımızda yaşanabilirdi!

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Spa

Otelimizin benzersiz mimarisinin sağlamış olduğu özel koşulları tüm misafirlerimiz için sıradışı tatil deneyimine dönüştürmekten büyük keyif alıyoruz. Erkek ve bayan misafirlerimiz için özel spa alanlarımızda hamam, sauna, buhar ve tuz odaları ile aileler için ayrı aile hamamlarımızda alacağınız keyfi düşünün.

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Etkinlikler

Benzersiz bir aile tatili deneyimi yaşamanız için dolu dolu bir etkinlik programı hazırladık, Aileniz ve sevdikleriniz ile hoşça vakit geçirebileceğiniz belki zaman zaman tatlı rekabetin de yaşanacağı çok eğlenceli oyunlar ile tatilinize bolca gülüşler ve yeni selfie’ler ekleyebilirsiniz.

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Balayı

Bazı anlar vardır ki paha biçilemez. Hayat arkadaşınızla birlikte çıktığınız bu yeni yolculuğunuzda otelimizi tercih edecek olmanız Simurg Halal Luxury Hotel olarak bizim için de çok heyecan verici, bir ömür boyu en güzel hatırlarınızda yer almak için hazırlamış olduğumuz Balayı Konseptimiz ile herşeyin kusursuz olacağına emin olabilirsiniz.

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Konsept

Uluslararası tecrübeye sahip yetenekli aşçılarımızın tüm hünerlerini sergileyerek helal ürünler ile özenle hazırladığı birbirinden lezzetli usta işi yemekler ile alanında uzman barmen ve baristalarımızın hazırladığı keyifli alkolsüz içecekler profesyonel servis ekibimizin sunumlarıyla buluşuyor. Alkolsüz Ultra Herşey Dahil konseptimiz ile gün boyunca gastronomi festivaline davetlisiniz.

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Şimdi Alın Sonra Ödeyin

Rezervasyon tutarınızın %30'unu kapora ödeyerek odanızı ayırabilir kalan tutarı otelimize geldiğinizde ödeyebilirsiniz. Bu yaz sizide Simurg Halal Luxury Hotel'imize beliyoruz.

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